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Ünlü Şarkıcı Evlendi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz (50) iki yıldır birlikte olduğu İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girdiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre; Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Samar Dadgar’a geçen yılbaşında evlilik teklif etmişti. Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la 20 Ocak’ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi. Hafta sonu aile arasında sessiz sedasız yapılan törene çiftin 20 kişilik yakın dostlarının katıldığı öğrenildi.
Törene, Özcan Deniz’in ailesinden yalnızca abisi Ercan Deniz katıldı. Deniz’in annesi geçen aylarda, “Ben Özcan’ın evlenmesine karşıyım” demişti. Özcan Deniz ve Samar Dadgar çifti önümüzdeki günlerde bir davet vermeyi planlıyor.
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