Ünlü Rapçi 3 bin 500 Dolarlık Su Şişesi Açtırdı!

Çakal, burada methini duyduğu Türk restoranı Wet Miami’ye gitti. ‘Çakal’ sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Emirhan Çakal, Miami’de gittiği bir restoranda şişesi 3 bin 500 dolar olan sudan sipariş edince herkesin dikkatini çekti. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; “İmdat” isimli şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç rapçi Çakal , albüm çalışması yapmak için yakın arkadaşı YouTube fenomeni Deha Tuzcu ile birlikte ABD’ye uçtu. Los Angeles’a gitmeden önce Miami’ye uğrayan, burada methini duyduğu Türk restoranı Wet Miami’ye gitti. ‘Çakal’ sahne adıyla bilinen ünlü rapçi, Miami’de gittiği bir restoranda şişesi 3 bin 500 dolar olandan sipariş edince herkesin dikkatini çekti.

Kentin en lüks fine-dining restoranlarından biri olan Wet Miami’ye ben de gitmiştim. Lüks restoranın pahalı bir içki menüsünün yanı sıra özel bir su koleksiyonu da var.

Listeyi inceleyen Çakal ve arkadaşı Deha Tuzcu, en pahalı su markası olan Fillico’nun ‘Frost King’ serisinden bir şişe sipariş edince, önce personelin sonra da Wet Miami’yi işleten ortaklar Rahmi Raxoy Aksoy ve Oğuz Büyükbaş’ın dikkatini çekti.

Masaya giderek Çakal’la tanışan Aksoy ve Büyükbaş, hem birlikte yemek yedi hem de gecenin anısına fotoğraf çektirdi.

KUTU SUYUN ÖZELLİĞİ

3 bin 500 dolarlık suyun özelliği neymiş diye soracak olursanız; onu da kısaca anlatayım… Bir Japon markası olan Filliko, Kobe’nin en iyi doğal kaynağı Nunobiki’nin suyunu şişeliyor. Rokko Milli Parkı’nda içinde bulunan şelale, her türlü endüstriyel ya da tarımsal atıktan korunuyor. Dünyanın en kıymetli sularından biri olan bu kaynak suyunu Filliko, özelliğine yakışır bir şekilde sınırlı sayıda, el yapımı Swarovski taşlarla süslü şişelerde satışa sunuyor.