Ünlü Oyuncuyu Makyajsız Görenler Şaştı Kaldı!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Oyunculuğuyla dikkat çeken Nilsu Berfin Aktaş'ın makyajsız hali de sevenlerinden tam not aldı.

"MAKYAJI HİÇ SEVMİYORUM"

Doğallığı sevdiğini söyleyen Aktaş, "Makyajı hiç sevmiyorum. Yüzümde çamur varmış gibi hissediyorum. Makyaj çok sevdiğim bir şey olmasa da mecburen yaşıyoruz. Tatil günlerimizde yüzümüz nefes alsın diye yapmıyorum. Genel anlamda doğallığı seviyorum" ifadeleini kullandı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, son olarak ''Kuzey Yıldızı İlk Aşk'' dizisinde Gökçe karakterine hayat verdi.