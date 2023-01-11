Ünlü Oyuncuya Şok! Üzen Mesajlar

Bergen filmiyle gişede rekor kıran Farah Zeynep Abdullah, Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri 'Aşk-ı Memnu' kitabından uyarlanan Bihter projesiyle seyirciyle buluşacak.

Bihter'in sinema filmi için kamera karşısına geçecek oyuncu, Aşk-ı Memnu'nun 1900’lerin büyülü atmosferinde kamera karşısına geçecek.

Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter'i oynayan Beren Saat ile karşılaştırılan Abdullah'a sosyal medyada mesaj yağdı. Bihter karekteriyle yıldızı parlayan Saat ile karşılaştırılan Abdullah'a gelen mesajlar dikkat çekti.

Binlerce mesaj gelen oyuncuya genelde, "Beren Saat'ten başka Bihter tanımıyorum", "Etme", "Çok cesursa", "Beren Saat'ten sonra olur mu bilemedim", "Sizin ki büyük cesaret doğrusu" gibi yüzlerce mesaj aldı. Abdullah'a destek mesajları da geldi.