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Ünlü Oyuncunun Taksi İsyanı
Bir tiyatro oyunu için Denizli’ye giden ünlü oyuncu Melek Baykal ve iki arkadaşı havaalanında taksi krizi yaşadı. 1.5 kilometre yol yürümek zorunda kaldığını belirten 68 yaşındaki Baykal, sosyal medya hesabında “Böyle rezillik görmedim” diyerek isyan etti.
Melek Baykal, “Ahududu” adlı tiyatro oyununu Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sahnelemek için önceki akşam Denizli’ye gitti. Sanatçı iki oyuncu arkadaşıyla birlikte uçağı Çardak Havaalanı’na iniş yaptıktan sonra kent merkezine gitmek için taksi kullanmak istedi. Fakat bagajları alan taksi sürücüsü, havaalanı içinde yolcu almanın yasak olduğu gerekçesiyle Baykal ve iki oyuncu arkadaşını havaalanının çıkış kapısında araca bindirebileceğini söyledi.
Çıkışa kadar yürümek zorunda kalan 68 yaşındaki sanatçı, yaşadıklarını videoya kaydederek sosyal medyada paylaştı. Melek Baykal, ‘böyle rezillik görmedim’ başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bakın ta uzaktaki binadan itibaren yürüyoruz. Taksi önden gidiyor bavullarınızı aldı. Biz yürüyoruz. Böyle bir şey nerede görülmüş? Hastası var, engellisi var, hamilesi var. Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde böyle kepazelik görmedim” (Hürriyet)
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