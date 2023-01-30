Flaş HaberÜnlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı!
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Ünlü Oyuncunun Son Hali Şaşırttı!
“Bir Aile Hikâyesi” dizisiyle adını duyuran Elçin Afacan, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi. Daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirten ünlü oyuncu, “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum” dedi.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nuun haberine göre; Şimdilerde “Çöp Adam” dizisinde rol alan Elçin Afacan, yeni haliyle izleyicileri şaşırttı. 2019 yılında yayınlanan “Bir Aile Hikâyesi” dizisindeki Beste rolü için 20 kilo alan oyuncu, diyetisyen yardımıyla fazlalıklarından kurtuldu. Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkaran ünlü oyuncu, bir yıla yakın sürede tam 28 kilo verdi.
Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da atan oyuncu bu sayede kilolarından kurtulduğunu söyledi. Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti: “Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim.”
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