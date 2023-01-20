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Ünlü Oyuncunun Kar Pozları Olay Oldu
Sosyal medyada paylaştığı karelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Gülcan Arslan, yine gündem yarattı. Ünlü oyuncu karın üzerinde verdiği pozlarla dikkat çekti. İşte haberin detayları...
DAS 3917, GQ Türkiye ile “Peak of Harmony” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan Gülcan Arslan'ın kar pozları olay oldu.
Arslan, kar motoru üzerinde verdiği pozlarla olay yarattı.
Soğuk havaya aldırış etmeyen oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.
Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Arslan'a, "Dikkat et üşütme" mesajları gönderildi.
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