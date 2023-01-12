Ünlü Oyuncunun Eşinden Sitem! Özgürlüğüm Elimden mi Alınacak?

Burak Sergen , dün gece boşanma davası devam ettiği Nihan Ünsal'dan şikayetçi oldu. Ünsal da karakola giderek, ifade verdi.

Ünsal, sosyal medya hesaplarından sitem etti.

Ünsal, "İstanbul'a arkadaşlarımı eş dost ziyareti için geldim. Sırf İstanbul'da olduğum için kanunen hâlâ eşim olan Burak Sergen bizim ortak ikamet ettiğimiz evimizde şu an sevgilisiyle rahatsız edilmemek yalan beyanlarla beni şikayet edip karakollara düşürmüştür. Psikolojik şiddetin bir cezası yok mu? Benim seyahat özgürlüğümde mi elimden alınacak? Elinde kanıtı olmayan herkes istediği gibi şikayetçi olabiliyor mu? Benim için sorun değil ifademi verip çıktm fakat kendisi için artık üzülüyorum. Çünkü o inanmadığı yüce Alalh'ım ona muhakkak bu dünyada cezasını verecektir" dedi.