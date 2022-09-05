Ünlü Oyuncunun Eşi Cezaevine Gönderildi

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem adlı lise talebesini oynayan ve dizinin elde ettiği başarı ile yıldızını parlatan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik cezaevine gönderildi.

VİDEO - NİLSU BERFİN AKTAŞ-SERDAR SERTÇELİK RÖPORTAJI

(Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz yıl sevgilisi Serdar Sertçelik ile Snob Magazin kamerasına el ele poz vermişti)

Takvim'de yer alan habere göre; Serdar Sertçelik'in suçu, sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışmak. İddiaya göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Enn Magazin'de yer alan bilgiye göre ise; Sahte kimlikle yurt dışına çıkmak isterken yakalanan Serdar Sertçelik, Ümraniye Cezaevi'ne gönderildi. Sertçelik'in daha önce de dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenildi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da doğan güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Genç oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk kariyerinde bazı markaların reklamlarında da rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem adlı lise talebesini canlandırıyor.