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Ünlü Oyuncunun Bornozlu Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte haberin detayları....
Son olarak Murat Boz'la başrolünü paylaştığı Rüyanda Görürsün filmiyle izleyici karşısında olan Burcu Özberk'in sosyal medya paylaşımları devam ediyor.
Özberk'in Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf gündem oldu.
Oyuncunun, bornozlu karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Özberk, yarım saatte binden fazla mesaj aldı.
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