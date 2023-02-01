Ünlü Oyuncunun Bornozlu Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Son olarak Murat Boz'la başrolünü paylaştığı Rüyanda Görürsün filmiyle izleyici karşısında olan Burcu Özberk'in sosyal medya paylaşımları devam ediyor.



Özberk'in Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf gündem oldu.



Oyuncunun, bornozlu karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.



Özberk, yarım saatte binden fazla mesaj aldı.