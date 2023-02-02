Ünlü oyuncu Merve Altınkaya'dan kötü haber!

Son olarak ATV'nin ilgi odağı olan yeni dizisi ''Aldatmak'' ile seyirciyle buluşan oyuncu Merve Altınkaya'dan kötü haber geldi.

Güzel oyuncu yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.



Merve Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu.

Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı.

Merve Altınkaya’nın 25 Ocak’ta “49” adlı sinema filmi de vizyona girmişti.