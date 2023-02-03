Ünlü Oyunculardan Keyifli Buluşma

“Yeniden Bir Arada” konseptiyle dayanışma gecesinde buluşan ünlü isimler, Aycan Kopur’un sahne performansı ile keyifli bir buluşma yaşadılar.

Gösteri ve sahne performanslarıyla oldukça renkli geçen etkinliğe aralarında, Taner Rumeli, Melis İşiten, Mert Fırat, Erkan Can ve Serdar Orçin'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.