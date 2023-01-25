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Ünlü Oyuncular Aşk mı Yaşıyor?
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen aylarda İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun, Taro Emir Tekin'le aşk yaşadığı iddia edildi. İşte haberin detayları...
Son olarak Kusursuz Kiracı ile ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen aylarda İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Oyuncu, sevgilisinden sürpriz bir evlenme teklifi almıştı. Thor Saevarsson, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı. Bu yaz sonu evlenme kararı alan ikili, hazırlık sürecinde kıskançlık krizi yüzünden ayrılmıştı. Deniz'in Beşitaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İddialara göre geçtiğimiz günlerde Çiçek'le güzel oyuncunun evinin bulunduğu Göktürk'te baş başa görüldü.
"2017'DE "ARKADAŞIZ" DEMİŞLERDİ"
2017 yılında da adları aşk dedikodularına karışan genç oyuncular, iddiaları "Biz çok iyi arkadaşız" diye yalanlamıştı. Ancak her ikisi de ilişkilerini yeni bitiren ikilinin baş başa yemek yemesi, dedikoduları yeniden alevlendirdi. (Takvim)
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