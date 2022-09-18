Ünlü oyuncudan yılan pozu

35 yaşındaki ünlü oyuncu Gülcan Arslan son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde Despina karakterini canlandırmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Arslan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Arslan, deredeki pozlarını 210 bin takipçisi bulunan Instagram hesabında yayınladı.

Gülcan Arslan'ın çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

