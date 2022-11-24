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Ünlü Oyuncudan Toplu Taşıma İtiraf!

'Özel Ders' adlı internet dizisinde rol alacak olan oyuncu Hatice Aslan, toplu taşıma itirafıyla gündem oldu. Aslan, "Metrobüse ve metroya sıklıkla biniyorum" dedi. İşte detaylar...

Magazin 24.11.2022, 15:12 24.11.2022, 16:35 arif hür
Ünlü Oyuncudan Toplu Taşıma İtiraf!

Daha Önce 'Ferhunda Hanımlar', 'En Son Babalar Duyar', 'Lale Devri', 'Kuzgun', 'Zümrüdüanka' gibi sevilen yapımlarda rol alan Hatice Aslan, Empati adlı programa konuk oldu.

Toplu taşıma araçlarını kullandığını ifade eden Aslan, "Metrobüse ve metroya biniyorum. Herkesle merhabalaşıyorum. Şöhret, hayatımı çok kolaylaştırıyor. Direkt konuya giriyorlar. Sokakta yürürken sanki evimde yürüyormuş hissi var. İlginç oluyor. Çok güzel bir duygu yaşıyorum" dedi.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta doğdu. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınır.

Hatice Aslan, 1962'de Sivas'ta doğdu. Sivas Lisesinin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okudu. Mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı, Kenan Işık'ın yönettiği "Bozkır Güzellemesi" oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı.

Oğlu Ekin, İzmir'de olduğu bu dönemde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na döndü. Yaşar Seyman'ın yazdığı "Hüznün Coşkusu Altındağ" oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent'in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Necla karakterini canlandırdı. 1995 yılından itibaren 5 yıl kapalı gişe oynayan, Yücel Erten'in uyarladığı "Azizname 95" oyununda oynadı.

"Gergedan" oyununun ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. "Küçük Adam Ne Oldu Sana" oyunuyla Afife Jale Ödülleri'nde aday gösterildi. Sevgi Sanlı'nın yazdığı "Kaygusuz Abdal" ve Melih Cevdet Anday'ın "Ölümsüzler" oyunlarının ardından Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. DOT Tiyatrosu'nda 16 kısa oyundan oluşan "Vur/Yağmala/Yeniden" epik oyun serisinde Mahşer bölümünde yer aldı. Yine Tiyatro Dot'ta "Pornografi" oyununda oynadı.

2015-2016 sezonunda da Craft Tyatrosu'nda Dario-Fo'nun kadın öykülerinden oluşan "Hepimizin Öyküsü Aynı" oyununda Bir Ana'yı oynadı. Bu oyunla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Seçici Kurul Özel Ödülü"nü aldı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Türk televizyonlarında En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde de rol aldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali'nde, 2. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali'nde yine En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

#Hatice Aslan #snob magazin #Magazin #metro
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