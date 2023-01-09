Ünlü Oyuncudan Şok İtiraf

Oyuncu Burak Yamantürk, Esquire dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Özge Özpirinçci ile evli olan Yamantürk, “Aşk ve evlilik iki farklı duygu. Sizde bu duygular neleri değiştirdi, neleri ekledi ya da eksiltti?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evliliğin bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten Özge’yle evli gibiydik. İlişkimizi resmiyete dökmek sadece kızımız Mercan için attığımız bir adım oldu. O yüzden hayatımızı değiştiren şeyin evlilik değil, Mercan olduğunu söyleyebilirim. Anne baba olmak insanın olabileceği en iyi haline ulaşmaya çalışmasını sağlıyor. Çünkü çocuğunuz sizi her an izliyor! Ona söylediğiniz değil, yaptığınız şeyi yapıyor, yani sizi taklit ediyor. Bu yüzden kendimin en iyi hali olmaya çalışıyorum, bana eklediği şey bu. Eksiltti demeyelim ama özgürlüğümüz biraz sınırlandı. En basit kararları verirken bile önce onu düşünüyoruz. Hayatta aşktan daha güzel bir şey yok!”

Oyuncu, babalıkla ilgili ise “Babalıkla hayatı algılaman değişiyor. Hiç bitmeyen bir macera. Mercan’la her an kıymetli” dedi.

ÖZELİMİZİ OLABİLDİĞİNCE KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ

Burak Yamantürk, eşi ile popülerlik ve doğallık dengesini nasıl kurduklarını şöyle anlattı: “Özelimizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz ama bunun için ekstra bir çaba sarf etmiyoruz. İkimiz de doğada vakit geçirmeyi çok seven insanlarız. Boş vakitlerde arkadaşlarımızla genellikle evde toplanmayı tercih ediyoruz.”

Burak Yamantürk, “Zamanımın çoğunu denizde geçirmek, gezebileceğim kadar ülke gezmek, tekrar dans etmek, restoran açmak, Mercan’la kamp yapmak gibi hayallerim var” dedi.