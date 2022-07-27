Ünlü Oyuncudan Şok Eden Tecavüz Açıklaması

Ashley Judd (54), "Healing With David Kessler" adlı podcast yayınına konuk oldu. Programda bir itirafta bulunan oyuncu, 1999'da kendisine tecavüz eden kişiyle yıllar sonra bir dere kenarında, sallanan sandalyelerde oturup, sohbet ettiğini anlattı.

"ACIDAN KURTULMANIN BİRÇOK YOLU VAR"

Judd, "Bunu anlatıyorum çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli." şeklinde konuştu.

Ashley Judd, o konuşmada kendisine tecavüz eden adamın derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ettiğini de sözlerine ekledi.

"HİKAYESİNİ DİNLEMEK İSTEDİM"

Judd, aslında tecavüzcüsünden bir beklentisi olmadığını ama onun hikayesini dinlemek istediğini anlattı.

Bunun sonucu olarak da hala acı çeken başkalarına yardım etmek istediğini sözlerine ekleyen Ashley Judd, daha önce üç kez tacize uğradığını itiraf etmişti.

"İYİLEŞMEME YARDIMCI OLDU..."

Oyuncu, o dönemde uğradığı tacizler konusunda konuşma fikrinin terapistinden geldiğini de belirtti.

Judd, ruhsal bir gücün bütün bu travmalardan iyileşmesine yardımcı olduğunu öne sürdü.

BEBEĞİ NEDEN ALDIRDIĞINI AÇIKLADI

Ashley Judd'un tecavüzcüzünden hamile kaldığı haberleri geçen yıl ABD'de kürtajı yasaklayan yasa tartışmaları sırasında bir kez daha gündeme gelmişti.

Oyuncu, ilk kez 2019 yılında yaşadığı bu travmayı anlatmıştı. Judd, New York'ta gerçekleşen Dünya Kadınlar Zirvesi'nde üç kez tecavüze uğradığını itiraf edip, bir keresinde de hamile kaldığını dile getirmişti.

Oyuncu, sonuç olarak bebeğini aldırdığını belirtip, bunun nedenini de, "Eğer bu kararı vermeseydim, yasalara göre bir tecavüzcüyle birlikte o bebeğe ebeveynlik yapmak zorunda kalacaktım." sözleriyle anlatmıştı.

ASHLEY JUDD KİMDİR?

Ashley Judd (d. Ashley Tyler Ciminella; 19 Nisan 1968), Amerikalı oyuncu ve siyasal eylemci. Country şarkıcısı Naomi Judd'un kızı, Wynonna Judd'un kardeşidir.

Judd, aralarında Kızları Öp (1997), De-Lovely (2004), Bir Yunusun Hikâyesi (2011) ve Kuralsız'ın (2015) da bulunduğu birçok yapımda başrolde yer almış, 1993 yılında En İyi Kadın Oyuncu Bağımsız Ruh Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır. Birleşmiş Milletler'in iyi niyet elçiliğini yapmaktadır.