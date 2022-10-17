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Ünlü Oyuncudan Radikal Karar!

Uzun süredir Fransa’da yaşayan oyuncu Fırat Çelik, önceki gün City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Fransa’daki kafesini ve evini kapatıp İstanbul’a yerleştiğini söyleyen Fırat Çelik, mağazaları dolaşarak evi için ihtiyacı olan ürünlerden satın aldı. İşte detaylar...

Magazin 17.10.2022, 13:05 17.10.2022, 12:58 arif hür
Ünlü Oyuncudan Radikal Karar!

İstanbul’u çok sevdiğini söyleyen oyuncu Fırat Çelik, "Ev kurmak çok zor iş. Fransa’yı kafemi ve evimi kapatıp buraya yerleştim. Mutfakta iyiyimdir ve yemek yapmayı severim. Şimdi eksiklerimi tamamlayacağım" dedi.

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fırat Çelik, 25 Mart 1981 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Stuttgart, Ostfildern şehrinde dünyaya geldi. Ailesi o henüz 2 yaşındayken Türkiye’ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli’de yaşadı.

Fırat Çelik'in iki ablası bir kız kardeşi var.

Tunceli’de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris’e yerleşen Fırat Çelik Fransa’da eğitim gördü. Paris’in banliyösu Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulu’ndan sonra Langevin Wallon Lisesi’nde ekonomi ve idari bilimler okuyan Fırat Çelik, 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı verdi.

Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı. Sonrasında girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere’in Cimri oyununundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik’i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre’ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. Fırat Çelik’in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı.

Fırat Çelik, bugüne kadar; Poyraz Karayel, Gönül İşleri ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi sevilen projelerde rol aldı.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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