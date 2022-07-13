Ünlü oyuncudan otizmli çocuklara destek

Ünlü oyuncu sosyal medya profilinde ‘Sevgili ailem ve dostlarım 16 Temmuz benim doğum günüm. Bu doğum günümde bana verebileceğiniz en güzel hediye otizmli çocuklar için yapacağınız bağışlar olacaktır.’ diyerek oluşturduğu bağış kampanyası detaylarını içeren bir paylaşım yaptı.



