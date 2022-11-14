Ünlü Oyuncudan Kötü Haber Geldi!

Fatmagül’ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini şaşırttı.

Dermancıoğlu, 2013 yılında Meryem Uzerli'nin de yakalandığı 'tükenmişlik sendromu' hastalığına yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan 53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI

Fatmagül'ün Suçu Ne, Kırgın Çiçekler, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Sil Baştan, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova, Kaderimin Oyunu gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, atv'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisindeki Ümran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Esra Dermancığlu 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı.

557 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından bir fotoğraf karesini paylaşan Dermancıoğlu gönderisine ''Tükenmişlik sendromu yaşıyorum... psikiyatrlardan yardım istiyorum. Fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz.'' notunu düştü.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş’ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre’de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Şahika Tekand’ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan’dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora’nın konservatuvardaki derslerine katıldı. Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası’nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ’ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Bir Zamanlar Çukurova, Doksanlar ve Galip Derviş gibi dizilerde rol almıştır.

2022 yılı itibarıyla 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde Ümran karakterini canlandırmaktadır.