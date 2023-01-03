Ünlü Oyuncudan Karnı Burnunda Poz

Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz yazın Almanya'da evlendiğini açıklamıştı. 2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu , bir süredir birlikte olduğu sevgilisiile geçtiğimiz yazın Almanya'da evlendiğini açıklamıştı.

Oğlu olacak oyuncu, doğumuna günler kala karnı burnunda pozunu yayınladı. Tuğutlu kareye, "9" yazıp, sarı kalp emojisi koydu.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Tuğutlu, "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." demişti.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu (29 Ekim 1989, Berlin), Türk oyuncu, model ve Miss Turkey 2008 birincisidir

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.

Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2022 yılında Ceyhun Ergin ile evlenmiştir.