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Ünlü Oyuncudan Karnı Burnunda Poz
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, hamilelik pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ünlü oyuncu, karnı burnunda pozunu paylaştı. İşte haberin detayları...
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, hamilelik pozunu paylaştı.
Kısa süre sonra kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alacak oyuncu, fotoğrafçı Gözde Kumru'nun objektifi karşısına geçti.
2019 yılında Ali Atay'la evlenen ve Fikret Ali adında bir çocuğu olan Kaya, pozlarıyla beğeni topladı.
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