Ünlü Oyuncudan Flaş İtiraf

haberine göre; Sevda Mecburi İstikamet” filmini önceki gün Özdilek AVM’de İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle birlikte izledi. Hürriyet'ten Behlül Aydın'ınine göre; Selin Şekerci , başrolünde oynadığı “” filmini önceki gün Özdilek AVM’de İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle birlikte izledi.

Otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran oyuncu, “Psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Zaten her hafta terapiye gidiyorum. Bizim meslekte başka başka karakterler oynuyorsunuz, sağlıklı kalabilmek zor. Bir de çok insanla muhatap oluyoruz. Normal birinin aldığı tepkinin bin katını alıyoruz. Dolayısıyla psikolojik destek şart. Film sürecinde de destek aldım.”

Henüz küçük bir çocukken anne ve babasının ayrıldığını söyleyen Şekerci, “Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bunun düzenli olmasının daha sağlıklı olacağını hissettim” diye konuştu. Henüz küçük bir çocukken anne ve babasının ayrıldığını söyleyen Şekerci, “Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bunun düzenli olmasının daha sağlıklı olacağını hissettim” diye konuştu.

OZAN’I KOPYALADIM

Selin Şekerci, rolüne hazırlanırken Sedef Erken’in otizmli oğlu Ozan’ı gözlemlediğini anlattı:

“Benim en büyük destekçim ve bütün doneleri aldığım kişi; Ozan. Sedef Hanım’ın oğlu. Onlar her gün yanımda, setteydi. Hep Ozan’ı gözlemledim. Beraber Yemek yedik, sohbet ettik. O bana yoldaşlık etti. Ozan’ı kopyalayıp kendi Suna’mı yarattım.”