Ünlü Oyuncudan Evlilik Sorusuna Cevap!
Oyuncu Celil Nalçakan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile tekrardan barışan Nalçakan, evlilik açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
Ceren Kahyaoğlu ile aşk yaşayan Celil Nalçakan, özel hayatı hakkında konuştu.
"EVLİLİĞİ BİLEMEM"
Nalçakan, evlilik sorusuna "Aile hayatını seviyorum. Ama evlilik konusunda bir şey diyemiyorum, bilemem" yanıtını verdi.
CELİL NALÇAKAN KİMDİR?
Celil Nalçakan (d. 10 Haziran 1978, Sivas), Türk oyuncu.
10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.
2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, daha sonra Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Günümüzde ise, 2021 yılında atv'de yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırmaktadır.
Celil Nalçakan18 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
Rol aldığı filmler:
- Çanakkale 1915 : 2012 : Şefik Aker
- Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : 2017 : Zülfikar Ülgen
- Ben Bir Denizim : 2020 : Umut Evirgen
- Karakomik Filmler 2: Emanet
Rol aldığı diziler:
- Sıla : 2006 : Dilaver
- Kış Masalı : 2009
- Hanımın Çiftliği : 2010
- Bitmeyen Şarkı : 2010 : Necip
- Keşanlı Ali Destanı : 2011 : Hüseyin
- İntikam : 2013 : Adem Karakuş
- Galip Derviş : 2013 : Selim
- Vicdan : 2013 : Faruk
- Poyraz Karayel : 2015-2017 : Zülfikar Ülgen
- Hayati ve Diğerleri : 2017-2018 : Hayati Başkomiser
- Bir Aile Hikayesi : 2019 : Cem Güneş
- Kırmızı Oda : 2020 : Garip
- Kardeşlerim : 2021-günümüz : Akif Atakul
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
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