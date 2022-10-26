Son Dakika

Ünlü Oyuncudan Evlilik Sorusuna Cevap!

Oyuncu Celil Nalçakan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile tekrardan barışan Nalçakan, evlilik açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Magazin 26.10.2022, 14:10 26.10.2022, 14:21 arif hür
Ünlü Oyuncudan Evlilik Sorusuna Cevap!

Ceren Kahyaoğlu ile aşk yaşayan Celil Nalçakan, özel hayatı hakkında konuştu.

"EVLİLİĞİ BİLEMEM"

Nalçakan, evlilik sorusuna "Aile hayatını seviyorum. Ama evlilik konusunda bir şey diyemiyorum, bilemem" yanıtını verdi. 

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan (d. 10 Haziran 1978, Sivas), Türk oyuncu.

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Esranur adında bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, daha sonra Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur. Günümüzde ise, 2021 yılında atv'de yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırmaktadır.

Celil Nalçakan18 Haziran Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

Rol aldığı filmler:

  • Çanakkale 1915 : 2012 : Şefik Aker
  • Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : 2017 : Zülfikar Ülgen
  • Ben Bir Denizim : 2020 : Umut Evirgen
  • Karakomik Filmler 2: Emanet

Rol aldığı diziler:

  • Sıla : 2006 : Dilaver
  • Kış Masalı : 2009
  • Hanımın Çiftliği : 2010
  • Bitmeyen Şarkı : 2010 : Necip
  • Keşanlı Ali Destanı : 2011 : Hüseyin
  • İntikam : 2013 : Adem Karakuş
  • Galip Derviş : 2013 : Selim
  • Vicdan : 2013 : Faruk
  • Poyraz Karayel : 2015-2017 : Zülfikar Ülgen
  • Hayati ve Diğerleri : 2017-2018 : Hayati Başkomiser
  • Bir Aile Hikayesi : 2019 : Cem Güneş
  • Kırmızı Oda : 2020 : Garip
  • Kardeşlerim : 2021-günümüz : Akif Atakul

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#Celil Nalçakan #Ceren Kahyaoğlu #snob magazin #Magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
21
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4