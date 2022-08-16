Ünlü Oyuncudan Çocuk Sürprizi! Böyle Duyurdu

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, gönüllü hayvan hakları savunucusu Banu Aydın'ın Acarkent'te sokağa bırakılmış köpek için yaptığı paylaşımı görünce harekete geçip köpeği sahiplendi.

Sağlık problemleri olan köpek için elinden geleni yapan güzel oyuncu, yeni dostuna 'Maverick' ismini verdi.

"O ARTIK BENİM YENİ ÇOCUĞUM"

Geçtiğimiz günlerde de 2 yaşındaki patili dostuna kısırlaştırma ameliyatı yaptıran Yalova, "Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de Maverickle tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum." açıklamasında bulundu.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova, 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ted Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını, Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi üzerine yapmıştır. Oyunculuk hayatına Muhteşem Yüzyıl dizisiyle başlamıştır.

Melike İpek Yalova'nın Oynadığı Diziler

Mahkum / Büge Yesari / 2021

Bir Zamanlar Çukurova / Müjgan Hekimoğlu / 2019

İnsanlık Suçu / Cevher Akışık /2018

Karadayı / Ayten /2012

Muhteşem Yüzyıl / İsabella Fortuna / 2011