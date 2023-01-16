Ünlü Oyuncudan Ayrılık Açıklaması

Oyuncu Aslı Bekiroğlu , önceki gün Bebek'te bir arkadaşıyla köpek gezdirirken görüntülendi. İlginç giyimi ve gözlükleriyle dikkat çekti. Aslı Bekiroğlu, tarzına çok dikkat etmediğini söyledi. Neşeli olan Bekiroğlu, yeni yıldan bolca para ve köpeğiyle güzel bir hayat dilediğini ifade etti.

Oyuncu yaz aylarından beri aşk yaşadığı DJ Taykun Karaduman'dan geçen ay ayrılmış ancak bu konuda hiç açıklama yapmamıştı. Oyuncu yaz aylarından beri aşk yaşadığı Karaduman’dan geçen ay ayrılmıştı. Bekiroğlu “Kalbim boş ve hayatımda kimse yok” dedi. (Posta)