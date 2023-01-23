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Ünlü Oyuncu Yazdan Kalma Pozunu Paylaştı
Son dönemde oynadığı projelerle adından söz ettiren Melisa Şenolsun'un pozları olay yarattı. Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un yazdan kalma fotoğrafları kısa sürede gündem oldu. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.
Oyuncu, pozlarıyla damga vurdu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Şenolsun, "Yaza duydugum özlemin arsa çıktığı bugün telefonda kalan asimetrik bir çalısma... Bütün gün tuzlu tuzlu gezdiğimiz sıcak günlere ışınlanalım" dedi.
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