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Ünlü Oyuncu Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti
Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail karakteriyle fenomen olan Serkan Keskin, verdiği kilolarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, yürüyüş yaparken görüntülendi. İşte haberin detayları...
Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail karakteriyle fenomen olan Serkan Keskin, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Tek başına sahil hattında yürüyüşe çıkan oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti.
Düzenli olarak yürüyüş yaptığını söyleyen Keskin, “Epey kilo vermişsiniz” diyen muhabirlere “Emeğimin karşılığını alıyorum” şeklinde yanıt verdikten sonra yürüyüşüne devam etti.
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