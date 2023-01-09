Ünlü Oyuncu Verdiği Kilolarla Dikkat Çekti

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı İsmail karakteriyle fenomen olan Serkan Keskin, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Tek başına sahil hattında yürüyüşe çıkan oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Düzenli olarak yürüyüş yaptığını söyleyen Keskin, “Epey kilo vermişsiniz” diyen muhabirlere “Emeğimin karşılığını alıyorum” şeklinde yanıt verdikten sonra yürüyüşüne devam etti.