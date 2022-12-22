Ünlü Oyuncu ve Müzisyenin Sürpriz Evliliğinde İhanet Çıktı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan oyuncu Burcu Binici, eylül ayında müzisyen Tankurt Manas ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Evliliklerin ilk gününde aralarında kriz çıkan çift, boşanma eşiğine gelmişti. Evliliklerini kurtaran ikilinin, bu defa boşanacağı iddia edildi.



Binici, rap'çi olan eşinin, Gamze adından bir kadınla mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi. Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de iddia ediliyor. Durum karşısında şok olan Binici, Manas ile evleri ayırdı. Araya ikilinin dostları girmesine rağmen Binici'nin barışmayı kabul etmediği ve boşanma davasını açacağı söyleniyor.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

06 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Burcu Binici, bir müddet doğduğu yer olan Erzurum'da büyümüştür. Babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan Burcu, aslen Rize Hemşin'lidir.

Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan babasıyla birlikte Aydın'a geçen Burcu Binici, ilk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda dansa ve müziğe merak salan ünlü isim, şan eğitimi almıştır ve davul ile nagarada çalabilmektedir.

Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. Sonrasında Söz dizisinde Ceren rolüyle yıldızı parladı. Burcu Binici uzun zamandır herhangi bir dizide yer almıyor.