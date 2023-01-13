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Ünlü Oyuncu Tuba Büyüküstün ile İşletmeci Umut Evirgen Barıştı mı?

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, iki yıl önce olaylı bir şekilde ayrıldığı ünlü işletmeci yazar ve yönetmen Umut Evirgen ile barıştı mı? Paylaşımlar kafa karıştırdı. İşte haberin detayları...

Magazin 13.01.2023, 20:30 13.01.2023, 20:35 sercan
Ünlü Oyuncu Tuba Büyüküstün ile İşletmeci Umut Evirgen Barıştı mı?

Üç yıllık birlikteliklerini iki sene önce sürpriz bir şekilde sonlandıran Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in sosyal medya medyadaki paylaşımları kafa karıştırmaya devam ediyor. Son olarak Farah Zeynep Abdullah'la birlikte olan ünlü işletmeci ve yazar Evirgen'in geçtiğimiz hafta eski sevgilisi Büyüküstün'ü Instagram'dan takibe almasından sonra, yaptığı paylaşımla şaşırttı. 

Evirgen, mekanında Ercan Saatçi'nin sahne aldığı gecede eski sevgilisi Büyüküstün'ü etiketlemesi akıllara, "Barıştılar mı?" sorusunu getirdi. Evirgen, "2019..." yazarak hem oyuncuyu hem de Saatçi'yi etiketleyip, "Yaptık bir şeyler" yazdı. 


Büyüküstün'ün geçtiğimiz mayıs ayında 27 Ocak 2019 tarihindeki günlüğü paylaşıp, "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Kokunun burnunda dolmasını nasıl özlemişim" yazılarını paylaşması kafa karıştırmıştı. 

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı.

Son olarak Kimya adlı sinema filmi yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Umut Evirgen, filminin başrolünde eski sevgilisi Melisa Şenolsun’a yer verdi.

Umut Evirgen, son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadı.

Ünlü işletmeci özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

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