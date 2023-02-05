Ünlü Oyuncu Sevgilisinin Doğum Gününü Instagram'dan kutladı

Son olarak Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yla başrolünü paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde Nermin'i canlandıran Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı.



İş insanının kendisini öptüğü kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşan oyuncu, "Canım sevgilim iyi ki doğdun. Çok çok çok aşk" yazarak, kırmızı kalp emojisi koydu.

Geçen yaz Çeşme’de tanışan ve eylül ayında aşklarını ilan eden Tuba Ünsal (41) ile Serdar Turan (34) arasında 7 yaş fark bulunuyor.