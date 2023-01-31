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Ünlü Oyuncu Seti Birbirine Kattı! Yönetmen Çıldırdı!
Evrim Alasya'nın oynadığı TV dizisinin setinde kavga çıktı. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı bir dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu. Yapım şirketinin set ekibine ayarladığı kuaförü beğenmeyen Alasya, kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi.
Ancak yapımcı bu masrafı karşılayamayacağını iletti. Yapımcıyla ters düşen Alasya, kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı. Sette olay çıkaran oyuncu, set ekibine küfürler yağdırdı.
Hakaretleri duyan yönetmen Ketche seti terk etti, çekimler yarıda kaldı. Yönetmenin yapımcıya 'Ya ben ya o' diye rest çektiği öğrenildi.
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