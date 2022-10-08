Ünlü Oyuncu Özge Özder Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Lansmana Masal bebek ve ailesinin yanı sıra Özge Özder'in daha önce kampanyasına destek olduğu ve tedavi edilerek sağlığına kavuşmaya başlayan Pera bebek de katıldı.

"KARDEŞLERİNİN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEK"

“Ay perisi Luna” isimli kitap için Özge Özder, “Bu kitap, serimizin ilk masalı. Seri halinde çıkacak ve bitmeyecek bir masal bu. Ben nefes alıp yaşadıkça bu masalı anlatmaya ve yayımlanmaya, tüm gelirini bağışlamaya devam edeceğim.

Anneler alıp evlatlarına okudukça başka annelere, SMA hastası bebeklere umut olacak. Ülkemizde SMA var oldukça Ay Perisi Luna SMA hastası kardeşlerinin elinden tutmaya devam edecek.

"ÖMRÜM SONA ERDİĞİNDE..."

İlk bebeğimiz olan Masal bebeğin kampanyası tamamlanınca kitap serisinin tüm geliri başka bir SMA hastası bebeğe bağışlanmaya başlanacak. Bu şekilde ömrüm oldukça bitmeyecek bu masalı anlatarak onlara destek olmaya ve unutulmadıklarını hissettirmeye devam edeceğim.

Ömrüm sona erdiğinde biter ancak bu masal, ama kim bilir belkide kızım Luna benden sonrasını da anlatır” diye konuştu.