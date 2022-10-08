Ünlü Oyuncu Özge Özder Öyle Bir Şey Yaptı Ki...
Oyuncu Özge Özder’in kendi kızı Luna ve ona anlattığı masallardan esinlenerek masal serisi halinde yayınlanacak olan kitabı Ay Perisi Luna'nın lansmanı Swissotel'de yapıldı. Özder, kitabın tüm gelirini SMA hastası 2 aylık Masal bebeğin tedavi kampanyasına bağışlanacağını açıkladı. İşte detaylar...
Lansmana Masal bebek ve ailesinin yanı sıra Özge Özder'in daha önce kampanyasına destek olduğu ve tedavi edilerek sağlığına kavuşmaya başlayan Pera bebek de katıldı.
"KARDEŞLERİNİN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEK"
“Ay perisi Luna” isimli kitap için Özge Özder, “Bu kitap, serimizin ilk masalı. Seri halinde çıkacak ve bitmeyecek bir masal bu. Ben nefes alıp yaşadıkça bu masalı anlatmaya ve yayımlanmaya, tüm gelirini bağışlamaya devam edeceğim.
Anneler alıp evlatlarına okudukça başka annelere, SMA hastası bebeklere umut olacak. Ülkemizde SMA var oldukça Ay Perisi Luna SMA hastası kardeşlerinin elinden tutmaya devam edecek.
"ÖMRÜM SONA ERDİĞİNDE..."
İlk bebeğimiz olan Masal bebeğin kampanyası tamamlanınca kitap serisinin tüm geliri başka bir SMA hastası bebeğe bağışlanmaya başlanacak. Bu şekilde ömrüm oldukça bitmeyecek bu masalı anlatarak onlara destek olmaya ve unutulmadıklarını hissettirmeye devam edeceğim.
Ömrüm sona erdiğinde biter ancak bu masal, ama kim bilir belkide kızım Luna benden sonrasını da anlatır” diye konuştu.
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|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|8
|15
|2. Bodrumspor
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Boluspor
|7
|12
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Sakaryaspor
|8
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Brighton
|7
|14
|6. Newcastle
|9
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|9
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|9
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Leicester City
|9
|7
|17. Southampton
|9
|7
|18. Crystal Palace
|7
|6
|19. Wolves
|9
|6
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Valencia
|8
|13
|6. Real Betis
|7
|15
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|8
|7
|14. Almeria
|8
|7
|15. Getafe
|7
|7
|16. Real Valladolid
|7
|7
|17. Espanyol
|7
|5
|18. Sevilla
|7
|5
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1