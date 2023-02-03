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Ünlü Oyuncu Milano'da Evlendi
Geniş Aile dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile İtalya'nın Milano şehrinden nikah masasına oturdu. İşte haberin detayları...
Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu.
Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan, o anları Instagram'dan paylaştı.
İkilinin, nikahına ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Çift, Milano sokaklarına poz verdi.
İkiliye, sevenlerinden tebrik mesajı yağdı.
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