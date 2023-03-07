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Ünlü Oyuncu Meral Konrat Azerbaycan'da Elçilik'te
Yıllar önce Azerbaycan'da Tahmina filminde tek Türk oyuncu olarak başrol'de yer alan Oyuncu Meral Konrat yıllar sonra yeniden Azerbaycan'da Elçilik Sinema Filmi ile sinemaseverle buluşuyor.
Romantik Komedi tarzında Azerbaycan'daki 2.filmine imza atan güzel oyuncunun başrolde oynadığı Elçilik filminin yapımcılığı Toğrul Hüseynov, yönetmenliğini İlham Yaşaroğlu, senaryosunuda Acami Asedulla üstleniyor.
18 Mart'ta vizyona girecek olan Elçilik filminde Meral Konrat'ın yanı sıra Elgiz Akber, Pervane Tahirkızı, Hatun Aliyeva ve Barış Kömürcüoğlu oyuncu kadrosunda yer alıyor.
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