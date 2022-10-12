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Ünlü Oyuncu Medyum Oldu!
Kutsal Damacana 4 filminin kadrosuna dahil olan Müjde Uzman, filmde Fikret'in medyum aşkı İnci'yi canlandıracak. İşte detaylar...
Müjde Uzman ‘Kutsal Damacana 4’ filminin oyuncu kadrosuna katıldı.
‘Astral İnci’ karakterini canlandıracak olan Uzman, Şafak Sezer’in oynadığı ‘Fikret’in medyum aşkı ‘İnci’ye hayat verecek.
20 Ocak 2023’te vizyona girecek olan film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüşünü anlatıyor.
MÜJDE UZMAN KİMDİR?
26 Eylül 1984'de İstanbul'da dünyaya gelen Müjde Uzman, 2022 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Müjde Uzman, 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle oyunculuğa başladı. Kiralık Aşk, EDHO, Savaşçı ve Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen yapımlarda da rol aldı.
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