Ünlü Oyuncu Kurtuluş'ta Sevgilisiyle El Ele Yürüyüş Yaptı

Magazin'in özel haberine; sevgilisiyle Kurtuluş'ta el ele görüntülendi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle el ele dolaştı. Snob'in özeline; Yiğit Özşener , önceki günyle'ta el ele görüntülendi. Ünlü, sevgilisiyle el ele dolaştı.

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen Özşener ve sevgilisi, yürüyüş yaptı. Daha sonra ikili, Nişantaşı'na geçerek kahvaltı yaptı.

Oyuncu, özel yaşamıyla gündeme gelmiyor.