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Ünlü Oyuncu Kendisini Elsa'ya Benzetti
Sadakatsiz dizisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Melis Sezen, son kareleriyle olay yarattı. Ünlü oyuncu, kendisini Karlar Ülkesi'ndeki Elsa karakterine benzetti. İşte detaylar...
Son olarak Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, Muhsin Akgün'ün objektifine poz verdi.
Ünlü oyuncu kendisini animasyon filmi Karlar Ülkesi'ndeki Elsa karakterine benzetti.
Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Sezen, üç pozuna, "Elsa" yazıp, kar emojisi koydu.
Paylaştığı karelerle dikkat çeken ünlü oyuncuya kısa sürede beğeni yağdı.
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