Ünlü Oyuncu Kalp Krizi Geçirdi
Çok Güzel Hareketler Bunlar, Alemin Kralı, Selena ve Mucize gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız (48), kalp krizi geçirdi. İşte Yıldız'ın son durumu...
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' sayesinde şöhrete ulaşan oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz yıl meslektaşı Ceylan Yılmaz (34) ile Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girmişti.
'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi. Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.
ANJİYO YAPILDI
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.
İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde dinlenmeye çekildi.
METİN YILDIZ KİMDİR?
Metin Yıldız, 20 Ağustos 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Ordu Fatsa'lıdır. Memur bir ailenin ortanca çocuğu olan Yıldız, lise mezunudur. 1996 yılında profesyonel tiyatro hayatına başladı. Birçok tiyatro oyunu ve dizide rol aldıktan sonra 2003 yılına “Vizontele Tuuba” ile birlikte BKM serüveni başladı. Halen BKM Mutfak'ta oyunculuk ve yazarlık yapmaktadır.
2008 yılında Elvan Yıldız ile evlenmiştir. Çiftin evliliklerinden Berfin Su ve Şimal adlarında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Yıldız çifti, 2013 yılında boşanmıştır.
Ruhsar, Bir Demet Tiyatro, Sır Kapısı, Dondurmam Gaymak, Deli Yürek, Sınıf, Vizontele Tuuba, Kalp Gözü, Selena, Kutsal Damacana, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Yangın Var, Alemin Kıralı, Olum Bak Git, Salih Kuşu, Sağ Salim 2, Kadim Dostum, Mucize , Aşk Yeniden, Benim Adım Osssman, Mucize 2: Aşk gibi yapımlarda rol alan Metin Yıldız son olarak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Nevzat karakterine hayat vermişti. Metin Yıldız, 1.76 metre boyunda, 65 kilo ve Aslan burcudur.
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