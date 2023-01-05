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Ünlü Oyuncu Hazal Kaya'dan Hamilelik Pozu
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...
Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ali Atay'la evli olan ve Fikret Ali adında çocuğu bulunan oyuncunun, kızı olacak.
Kızına Leyla Süreyya adını verecek Kaya'dan hamilelik pozu geldi.
Karnı burnunda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Canım kızım" yazdı.
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