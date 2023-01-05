Ünlü Oyuncu Hazal Kaya'dan Hamilelik Pozu

Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Ali Atay'la evli olan ve Fikret Ali adında çocuğu bulunan oyuncunun, kızı olacak.



Kızına Leyla Süreyya adını verecek Kaya'dan hamilelik pozu geldi.

Karnı burnunda çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Canım kızım" yazdı.