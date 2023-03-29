Son Dakika
Ünlü Oyuncu Funda Eryiğit ile Berkun Oya Evlendi
Yedi aylık hamile olan Funda Eryiğit, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile evlendi. Çift deprem felaketi nedeniyle düğün yapmadı. İşte haberin detayları...
Son yıllarda yer aldığı Son Yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren Funda Eryiğit, yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile evlendi.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan çift, aile ve arkadaşlarının katıldığı nikah töreniyle, hayatlarını birleştirdi.
Yedi aylık hamile oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Oya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, düğünü erteledi.
Çiftin, çocuklarını kucağına aldıktan sonra düğün yapacağı iddia edildi.
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