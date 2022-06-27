Ünlü Oyuncu Evlendi! Yalıda Düğün...

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Yaşama Dair' adlı programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu ve sunucu Semra Güzel, geçtiğimiz haftalarda MT Hukuk kurucusu Avukat Mülhan Tümer ile İzmir'in Urla ilçesinde aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta nikah masasına oturan Semra Güzel ve Mülhan Tümer, hafta sonu Beylerbeyi Gül Sultan Yalısı'nda düğünlerini yaptı.

Görkemli düğüne çiftin aile üyeleri ve yakın dostları akın etti.

SEMRA GÜZEL KİMDİR?

1988 yılında İzmir'de doğdu. Eğitimini Celal Bayar Üniversitesi Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'ya giderek Hamburg'da Drama Eğitimi aldı.

Oyunculuk eğitiminin haricinde Longtimeliner Elite Linergist ve Alster Kozmetikschule'de Suzan Klein'dan güzellik uzmanlığı eğitimi aldı ve bir süre eğitmenlik yaptı.

Aynı süreçte Almanya’da radyo programcılığı ve televizyon programcılığı da yapmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimine devam etti.

Kariyerine ilk olarak Alemin Kıralı dizisinde rol alarak adım atan Semra Güzel, daha sonra Zengin Kız Fakir Oğlan, Hıyanet Sarmalı, Home Ofis ve Kervan 1915 isimli önemli sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

Genç oyuncu, Şevkat Yerimdar dizisi kadrosunda 'Sanem' karakterini canlandırdı.