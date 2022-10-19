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Ünlü Oyuncu Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi

İlayda Alişan, önceki gün sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi. Güzel oyuncunun sevgilisi, kameraları görünce görüntü vermek istemedi. İşte detaylar...

Magazin 19.10.2022, 16:11 19.10.2022, 22:43 arif hür
Ünlü Oyuncu Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi

"Seversin" dizisinin sona ermesi ile birlikte tekrardan yeni projeler için çalışmaya başladığını söyleyen İlayda Alişan, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Bir televizyon dizisi olacak. Okuma provalarını da yaptık. Bu proje kariyerim için çok olumlu olacak" dedi.

"TERCİH MESELESİ"

İlayda Alişan, son dönemin tartışma yaratan konuları ile alakalı sorulara da yanıt verdi.

Sosyal medyada takipçi sayısına göre oyuncu seçimi yapıldığına dair iddialar hakkında konuşan oyuncu, "Her şirketin kendine özel durumları vardır. Bazıları buna göre seçer ama bazıları da seçmez, tercih meselesi. Oyunculuk da baz alınıyordur" cümleleri ile bu düşünceye katılmadığını belirtti. 

"ERKEK BAŞROLLER DAHA FAZLA KAZANIYOR"

Ardından yine gündem konusu olan, erkek oyuncular kadın oyunculara göre daha fazla kazanıyor iddialarını ise, "İsimden isme göre değişiyor tabii ki. Ancak çoğu zaman söylediğiniz gibi. Erkek başroller daha fazla kazanıyor" diyerek doğruladı.

Röportaj sonrası çift arka koltukta da yan yana gelmemek için aralarına arkadaşını alıp öyle arabaya bindiler.   

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı 2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinde rol almıştır.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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