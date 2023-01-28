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Ünlü Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den Cesur Pozlar
Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik yolunda ayrılmasından sonra adı birçok kişiyle anılmıştı. Ünlü oyuncunun cesur paylaşımları dikkat çekti. İşte haberin detayları...
İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik yolunda ayrılan Dilan Çiçek Deniz, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Taro Emir Tekin ile aşk iddialarına, "Kardeşim" yazarak, yalanlayan oyuncu, kombiniyle beğeni topladı.
Çektirdiği altı kareyi yayınlayan Deniz, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Mini etek ve ceketle kombin yapan oyuncuya, hayranları iltifat yağdırdı.
Deniz'e güzelliği kadar, fit vücuduyla da övgü geldi.
Oyuncu, son dönemde çıkan aşk iddialarını, "Hayatımda kimse yok" diyerek, noktalamıştı.
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