Ünlü Oyuncu Demet Özdemir'in Ablası Derya Özdemir'den Şok Tepki

Oyuncu Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, hayatının şokunu yaşadı.

Özdemir, Nişantaşı City's'de yakın arkadaşlarıyla sohbet ederken objektiflere takıldı.

Abla Özdemir'in yüzündeki değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Muhabirler kendisini görüntüleyince Derya Özdemir resmen hayatının şokunu yaşadı.

Özdemir kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekseydiniz. Kaşlarım yok şu an" dedi.