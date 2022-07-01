Ünlü oyuncu çift ayrıldı! 4 yıllık ilişki bitti

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Dört yıldır beraberlik yaşayan Ünsal ile Kılınç’ın yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıkları öğrenildi.

Sinem Ünsal son olarak “Gizli Saklı” dizisiyle ve Aydınlıkevler oyunuyla adından söz ettiriyor. Kılınç da tiyatro oyunlarının yanı sıra özellikle Gibi dizisiyle sosyal medyayı sallıyor.



