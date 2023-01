Ünlü Oyuncu Annie Wersching 45 Yaşında Hayatını Kaybetti

Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan 24’te FBI ajansı Renee Walker karakterine hayat veren Annie Wersching'ten kahreden haber geldi.

45 yaşındaki güzel oyuncu Annie Wersching’in hayatını kaybettiği açıklandı. 2020 yılından beri kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Oyun dünyasının son yıllardaki en popüler oyunu olarak bilinen The Last of Us’ta Tess karakterini de seslendiren Wersching’in ardından oyunun yaratıcısı Neil Druckmann, “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle” dedi.

Star Trek: Enterprise, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways ve Star Trek: Picard gibi yapımlarda oynayan Wersching’in üç çocuğu vardı.