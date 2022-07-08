Son Dakika

Ünlü Oyuncu Annelik Sevinci Yaşadı

‘Bir İstanbul Masalı’ ‘Hatırla Sevgili’ ve 'Dila Hanım' gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Ayfer Dönmez (40), annelik sevinci yaşadı. Dönmez'in suda doğum yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Magazin 08.07.2022, 14:04 08.07.2022, 14:12 arif hür
Ünlü Oyuncu Annelik Sevinci Yaşadı

Gazeteci Arif Hür, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat ve Belçim Bilgin'in en yakın dostu olan oyuncu Ayfer Dönmez'in anne olacağını duyurmuştu.

Güzel oyuncu Ayfer Dönmez'den müjdeli haber geldi.

Anne Olmaya Hazırlanıyor

KIZINA KAVUŞTU

2017 yılında yönetmen ve müzisyen Serkan Ertekin ile evlenen Dönmez, suda gerçekleşen doğum sonrası kızına kavuştu.

"HAYATIMIN EN MUCİZEVİ GÜNÜ"

Kızına kavuştuğu anda gözyaşlarına hakim olamayan Ayfer Dönmez, şu ifadeleri kullandı: 

"Çağla Deniz iyi ki doğdu. Hayatımın en mucizevi günü. Gecenin kahramanları sakinliği ve bilgisiyle süreci çok iyi yöneten doktorum doğum koçum ve hastanede tanıştığım güzel enerjili ebe Sedef. iyi ki yanımdaydınız!"

AYFER DÖNMEZ KİMDİR?
Ayfer Dönmez, 7 Haziran 1982 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema-TV bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde Oyunculuk Yüksek Lisansı yaptı. Okulun yanı sıra Ayla Algan ve Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'ndan eğitim alarak kendini geliştirdi. Üniversitede Sinema-TV bölümünde okurken son sınıfta staj için 2003 yılında "Bir İstanbul Masalı" dizisinin kamera arkasında görevli olarak çalışırken dizinin yönetmeni Ömer Atay'ın teklifini kabul edip dizide rol aldı.

2015 yılında "Sonsuz Bir Aşk" filminde İsmail Hacıoğlu, Özlem Tekin, Süleyman Turan, Metin Keçeci ile birlikte oynadı.2015 yılında başrollerini Ahmet Saraçoğlu, Melih Selçuk ve Haldun Boysan ile paylaştığı 'O'nun Hikâyesi' filminde çocuğunun kör olduğunu kabullenemeyen bir anne olan Zeynep karakterini canlandırdı.

Ayfer Dönmez son olarak 'Yeniden Leyla' adlı filmde rol aldı.

Ayfer Dönmez Filmleri ve Dizileri :

2022 - Yeniden Leyla (Sinema Filmi)
2015 - O'nun Hikayesi (Zeynep) (Sinema Filmi)
2014 - Sonsuz Bir Aşk (Aylin) (Sinema Filmi)
2014 - Dila Hanım (Fatma) (TV Dizisi)
2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Mehpare) (TV Dizisi)
2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı(Gülbahar) (Sinema Filmi)
2010 - Küstüm Çiçeği (TV Dizisi)
2009 - Kurtlar Vadisi: Gladio (Ayşe) (Sinema Filmi)
2008 - Kara Köpekler Havlarken (Ayşe) (Sinema Filmi)
2008 - Gurbet Kuşları (Fatoş) (TV Dizisi)
2007 - Affedilmeyen (Ayşe) (TV Dizisi)
2006 - 2007 - Hatırla Sevgili (Işık) (TV Dizisi)
2006 - Erkekler Ağlamaz (Rabia) (TV Dizisi)
2003 - Bir İstanbul Masalı (Ceylan) (TV Dizisi)

#Bebek #Magazin #snob magazin #ayfer dönmez #arif hür
Yorumlar (0)
27
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31