Ünlü Oyuncu Annelik Sevinci Yaşadı

Gazeteci Arif Hür, geçtiğimiz haftalarda Beren Saat ve Belçim Bilgin'in en yakın dostu olan oyuncu Ayfer Dönmez'in anne olacağını duyurmuştu.

Güzel oyuncu Ayfer Dönmez'den müjdeli haber geldi.

KIZINA KAVUŞTU

2017 yılında yönetmen ve müzisyen Serkan Ertekin ile evlenen Dönmez, suda gerçekleşen doğum sonrası kızına kavuştu.

"HAYATIMIN EN MUCİZEVİ GÜNÜ"

Kızına kavuştuğu anda gözyaşlarına hakim olamayan Ayfer Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Çağla Deniz iyi ki doğdu. Hayatımın en mucizevi günü. Gecenin kahramanları sakinliği ve bilgisiyle süreci çok iyi yöneten doktorum doğum koçum ve hastanede tanıştığım güzel enerjili ebe Sedef. iyi ki yanımdaydınız!"

AYFER DÖNMEZ KİMDİR?

Ayfer Dönmez, 7 Haziran 1982 tarihinde Manisa'da doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema-TV bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde Oyunculuk Yüksek Lisansı yaptı. Okulun yanı sıra Ayla Algan ve Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'ndan eğitim alarak kendini geliştirdi. Üniversitede Sinema-TV bölümünde okurken son sınıfta staj için 2003 yılında "Bir İstanbul Masalı" dizisinin kamera arkasında görevli olarak çalışırken dizinin yönetmeni Ömer Atay'ın teklifini kabul edip dizide rol aldı.

2015 yılında "Sonsuz Bir Aşk" filminde İsmail Hacıoğlu, Özlem Tekin, Süleyman Turan, Metin Keçeci ile birlikte oynadı.2015 yılında başrollerini Ahmet Saraçoğlu, Melih Selçuk ve Haldun Boysan ile paylaştığı 'O'nun Hikâyesi' filminde çocuğunun kör olduğunu kabullenemeyen bir anne olan Zeynep karakterini canlandırdı.

Ayfer Dönmez son olarak 'Yeniden Leyla' adlı filmde rol aldı.

Ayfer Dönmez Filmleri ve Dizileri :

2022 - Yeniden Leyla (Sinema Filmi)

2015 - O'nun Hikayesi (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 - Sonsuz Bir Aşk (Aylin) (Sinema Filmi)

2014 - Dila Hanım (Fatma) (TV Dizisi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Mehpare) (TV Dizisi)

2010 - Şenlikname: Bir İstanbul Masalı(Gülbahar) (Sinema Filmi)

2010 - Küstüm Çiçeği (TV Dizisi)

2009 - Kurtlar Vadisi: Gladio (Ayşe) (Sinema Filmi)

2008 - Kara Köpekler Havlarken (Ayşe) (Sinema Filmi)

2008 - Gurbet Kuşları (Fatoş) (TV Dizisi)

2007 - Affedilmeyen (Ayşe) (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Hatırla Sevgili (Işık) (TV Dizisi)

2006 - Erkekler Ağlamaz (Rabia) (TV Dizisi)

2003 - Bir İstanbul Masalı (Ceylan) (TV Dizisi)