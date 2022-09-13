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Ünlü oyuncu ameliyatsız 50 kilo verdi!
Oyuncu Hüseyin Turunç, spor ve sağlıklı beslenme programı ile ameliyat olmadan 8 ayda 50 kilo verdi.
"Avlu" dizisinin sevilen karakteri “Hüso” ile hayatımıza giren Hüseyin Turunç değişimiyle dikkat çekti.
Spor ve sağlıklı beslenme programı ile ameliyat olmadan 8 ayda 50 kilo veren Turunç’un zayıflama sırrının; "her gün hiç aksatmadan disiplinli spor, günde 2 öğünden oluşan sağlıklı bir diyet programı ve her gün aynı saatte düzenli 8 saat uyku” olduğu öğrenildi.
“Avlu”, “Bir Annenin Günahı”, “Ayak İşleri” gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle sevilen başarılı oyuncu, hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle ve değişimiyle beğeni topluyor.
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|Takımlar
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|P
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