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Ünlü Müzisyenden Uzayda Konser
Burak Yeter, “uzayda konser” projesini hayata geçiriyor. Ünlü DJ, balonlara bağlı bir kapsülle 55 bin fit (yaklaşık 17 bin metre) yüksekliğe çıkıp müzik yapacağını açıkladı. İşte detaylar...
Küçük yaşlardan bu yana uzaya ilgi duyduğunu ve astronot olma hayalleri kurduğunu söyleyen Burak Yeter, 2 yıldır üzerinde çalıştığı “uzayda Konser” projesini hayata geçirmek için gün sayıyor. Projenin duyurusunu Miami’de katıldığı “Quantum Miami” adlı panelde yapan DJ, “Müzik endüstrisinde yeni bir sayfa açacağız” dedi.
BALONLARLA YÜKSELECEK
55 bin fit yükseklikte, bir kapsül içinde müzik yapacağını açıklayan Burak Yeter, televizyon kanallarından canlı yayınlanacak konserin detaylarını sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla anlattı: “Fırlatma, İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak. Balonlarla varış noktasına ulaşmak 2 saat sürecek. Stratosferi geçtikten sonra kapsül 2 saat boyunca 55 bin fitte performans için sabit kalacak.”
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